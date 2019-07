Lovci v Loški dolini našli ubito medvedko

Lovci so v soboto zjutraj našli kadaver medvedke, in sicer le 300 metrov stran od zadnje hiše v vasi Podcerkev. O tem, ali je šlo za krivolov, lahko zaenkrat zgolj ugibamo. Ker pa so lovci na kadavru videli strelno rano, so takoj poklicali tudi policijo, ki primer sedaj preiskuje. Sicer so v Lovski družini Stari trg povedali, da se redko srečajo s krivolovom. Imeli so že primere krivolova na parkljasto divjad zaradi mesa.

Če bi se izkazalo, da je bila medvedka ubita nezakonito, bi bil to prvi primer krivolova na zaščitene živali tukaj. Letos je bilo skupno sicer zabeleženih 21 primerov nelegalnega lova.