Špela Pibark in Klemen Habát sta najprej ustvarjala zamrznjene pice, nato pa ju je premamilo delo z drožmi, še bolj kot to pa mamljiv vonj cimeta in puhasto testo. Ljubezen do peke, naj bo to pice, kruha ali njunih slavnih cimetovih rolic, sta s starševskimi obveznostmi iznajdljivo združila in ustvarila družinsko podjetje Love2Bake, ki mu v šali zaradi testa, s katerim ustvarjata, rada rečeta tudi drožinsko.