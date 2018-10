Lovec ustrelil gorskega kolesarja

Žrtev je 34-letniMark Sutton iz Walesa, ki je zadnjih nekaj let živel v francoskem mestecu Les Gets, kjer je imel restavracijo in catering, poročajo francoski mediji.

Moški se je po gozdu v bližini kraja Montriond vozil z gorskim kolesom, ko ga je ustrelil 22-letni lovec.