Lovec ustrelila psa, kasneje truplo skril pred lastnikom

Žigi Knapu je pred nekaj dnevi od doma pobegnil pes in že čez nekaj ur naj bi ga v bližini travnikov sredi belega dne ustrelil lovec. Ni mi ubil le psa, pravi Knap, "ubil mi je prijatelja". "Ko so prijatelji izvedeli, da so mi lovci ubil psa, je bilo pri nas vse videti kot sedmina, kot da se pogovarjamo o mojem prijatelju. Govorili smo, kakšne zgodbe smo z njim doživljali," pravi Knap.

Lovec naj bi psa ustrelil ob enih popoldne nekaj sto metrov stran od kolesarske poti, kjer se vsak dan mimo pelje več sto kolesarjev, med njimi tudi otroci. Poklicali smo tudi lovca, ki je osumljen, da je psa ustrelil, a ta je trdil, da psa ni ubil. Lovec nam je po telefonski izjavi zatrdil: "Jaz ga nisem ustrelil. Nič od tega ni res." A kmalu za telefonskim pogovorom nam je lovec poslal še pisno izjavo, češ da je sprva res priznal krivdo, da naj bi ustrelil psa, ker je ščitil prijatelja, ki ga je zamenjal za volka. A trdi, da je sam obvestil vse odgovorne organe.

"Karakteristike volka in psa so tako različne, da bi on kot strokovnjak moral vedeti, da to ni volk. Tudi če načeloma pride do napake. Podoben ne, podoben ja, nima veze, moral bi poklicati lovskega inšpektorja, Policijo, poklicati veterinarja, da se prebere čip, da se obvesti lastnika in se opravi ta postopek. Tega postopka niso naredil," je jasen Knap.

Lovec mu je v preteklosti že grozil

Truplo psa naj bi več kot 24 ur skrivali v lovski hladilnici, ležalo naj bi kar v škatli, kjer se načeloma hrani le divjad. A to še ni vse, dodaja lastnik, isti lovec mi je v preteklosti že grozil, da bo psa ubil.

"Srečal sem tega človeka, takoj me je napadel, češ, kakšnega psa imam to. Povedal sem mu pasmo in da sem ga jaz kupil. Rekel je, naj ga dam na povodec, če ne, mi ga bo ustrelil," še dodaja.

Lastnik je vse skupaj prijavil Policiji, ki je naredila tudi zapisnik. Pravi, da razume, da se nesreče dogajajo, a želi, da tisti, ki je psa ustrelil, za svojo napako tudi odgovarja.