Lovski letali Nata prestregli potniško letalo nad Črno goro

"Ugotovljeno je bilo, da je izguba komunikacije povezana z nesporazumom med kontrolo zračnega prometa in posadko potniškega letala. Po povrnitvi komunikacije s kontrolo je letalo nadaljevalo pot proti cilju, v Hurgado," so zapisali v izjavi.

Italijanska vojaška letala so bila v času opozorila v pripravljenosti v bazi pri Bariju.

Varovanje slovenskega zračnega prostora

Po podatkih v Reviji Slovenske vojske ima Slovenija dve od treh zmogljivosti za varovanje zračnega prostora: sistem opazovanja zračnega prostora (radarski sistem dolgega dosega), ki zagotavlja radarsko sliko letalskega prometa nad Slovenijo in širšo regijo ter sistem vodenja, kontrole in poveljevanja (Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora – CNKZP). Lovcev prestreznikov nima, a nam jih zagotavljajo članice zavezništva Nato.

Na začetku je med letoma 2007 in 2013 prestreznike v Natu zagotavljalo vojaško letalstvo Republike Italije, od leta 2015 pa poleg Italije to zmogljivost zagotavlja še vojaško letalstvo Republike Madžarske. Natova prestrezniška letala sicer do vstopa in izstopa iz zračnega prostora Republike Slovenije nadzirajo in usmerjajo samo slovenski kontrolorji, je v reviji še zapisal Borut Podgoršek.