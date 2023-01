Lua razveseljuje mesto Tui

Kako zvesti prijatelji so psi, dokazuje zgodba iz španskega mesta Tui. Tamkajšnji prebivalci so namreč potepuško psičko po imenu Lua vzeli povsem za svojo. Lui tako dovolijo spati na bencinski črpalki, delavcem dela družbo pri delu, na sprehod spremlja starejše in ima prost vstop celo v kavarno. Ko se je njen domnevni lastnik vendarle pojavil, pa so ga prosili, naj je nikar ne odpelje, saj je, kot se zgodi tudi s hišnimi ljubljenčki, ki postanejo malodane družinski člani, v mestu postala nepogrešljiva.