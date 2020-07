Luka Dončić po štirih mesecih končno na igrišču orlandskega mehurčka

Vedeli smo, da če kdo, potem bodo Američani tisti, ki bodo znali narediti šov tudi v praznih športnih dvoranah. In to so za zdaj dokazali v povratku košarkarjev na parket. Ponoči je bil tudi Luka Dončić znova tam, kjer se najbolje počuti, po več kot štirih mesecih premora je namreč odigral prvo tekmo. Liga NBA se v mehurčku v Orlandu nadaljuje prihodnji konec tedna, moštva pa trenutno med seboj igrajo prijateljske tekme.