Luka Dončić podpisal petletno pogodbo s klubom Dallas Mavericks

Zdaj je tudi uradno. Naš košarkarski as Luka Dončić je s klubom Dallas Mavericks podpisal petletno pogodbo, vredno vrtoglavih 175 milijonov evrov. Kako velik zvezdnik je Dončić v resnici, dokazuje tudi dejstvo, da je novo pogodbo vodstvo kluba iz Dallasa prineslo kar v domačo deželo našega košarkarja. Po podpisu je klub sklical novinarsko konferenco, na kateri so bili prisotni lastnik kluba Mark Cuban, trener Jason Kidd, svetovalec ekipe Dirk Nowitzki in seveda glavni akter, Luka Dončić.