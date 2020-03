Ob zmagi Dallasa nad New Orleansom je Luka Dončić znova blestel. Dosegel je 30 točk, 17 skokov in 10 podaj, z 22. trojnim dvojčkom pa je v dresu Dallasa postavil nov rekord kluba in prehitel legendarnega Jasona Kidda. Poleg tega, da je prikazal novo vrhunsko predstavo, dosegel nov rekord in se veselil zmage, je po tekmi dobil še obisk, ki se ga je zelo razveselil. Obiskal ga je zvezdnik Reala.