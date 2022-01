Po skoraj enomesečni odsotnosti se je na parket vrnil slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in svoji ekipi iz Dallasa pomagal do zmage proti Oklahoma Cityju s končnim rezultatom 95:86, a kljub počitku zaradi poškodbe levega gležnja in še okužbe s koronavirusom ob povratku pod koše še ni bil v tisti pravi formi, kot smo ga vajeni.