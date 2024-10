Luka Gašparič pričakal odločitev sodnice

15 let zapora za poskus umora na zahrbten in grozovit način je mariborsko okrožno sodišče izreklo 24-letnemu Luki Gašpariču. Gašparič je takrat 20-letnico pod pretvezo zvabil v mariborski mestni park, kjer naj bi jo čakala njegova pisma. Mladenič jo je tam oborožen pričakal in jo z nožem kar dvajsetkrat zabodel v glavo, s kuhinjsko sekiro pa ji je odsekal palec leve roke. Sreča v nesreči je bila, da sta njene krike slišala punca in fant, ki sta bila na poti proti domu.