In tako je Luka v krajinski park poslal pismo skupaj s kamenčkom, da ga vrne tja, kamor spada. In čeprav se kamenček zdi majhen, je zato pomen toliko večji. "Ni nič takega, posebno je to pravzaprav, da je tako majhen in da je kljub temu nekdo ocenil. da je treba to nekako sanirat," pravi Smrekar.



Kamenček je v manj kot tednu postal simbol, da se vse začne pri najmlajših. Simbol, da moramo najmlajše naučiti, kako varovati naravo. In prav zato bi se Luki v parku radi zahvalili. "Mi želimo Luki pokloniti eno simbolično darilo v obliki enega izleta po morskem delu našega parka, dali mu bomo kapico, majico," je povedal sogovornik. Saj Luka ni vzel le kamenček, temveč tudi košček srca Slovencev.