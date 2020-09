Luki Mezgecu po vrnitvi s Toura pripravili sprejem presenečenja

Ne le Tadej Pogačar in Primož Roglič, Dirko po Franciji je od začetka do konca zdržalo vseh pet slovenskih kolesarjev, ki so letos nastopili. Poleg Pogačarja in Rogliča še šprinter Luka Mezgec, Pogačarjev pomočnik Jan Polanc in Matej Mohorič, ki je prav tako eden najbolj cenjenih pomočnikov v kolesarstvu. 32-letnemu Mezgecu so prijatelji, sosedje, navijači in podporniki v Trnovem v Ljubljani že pripravili sprejem, ki ga ob vrnitvi s Toura ni pričakoval.

