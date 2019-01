Luknja v cesti razkrila podzemni tunel do banke

Tunel je dolg približno 45 metrov, v njem pa je preprosta električna napeljava in manjši generator, je v sredo sporočil FBI. Širok je okoli 60 centimetrov in zelo klavstrofobičen, je dejal agent FBI Michael D. Leverock ameriškim medijem.

Leverok je dejal: "Sem že videl kaj takšnega v filmih, v realnosti še ne. Ta tunel je neverjetno ozek … je edinstven."

FBI je po obvestilu delavcev, da so odkrili tunel, preiskal okolico banke in za železno ograjo našel vhod v tunel, ki je bil zakrit z leseno paleto.

Oblasti predvidevajo, da je tunel gradilo več oseb izmenjaje in seveda na roke. Našli so tudi vitel in majhen vagonček, s katerim so odstranjevali nakopano zemljo. Na dnu tunela so preiskovalci našli tudi kamenje in nekaj izkopanin, pa par škornjev ter manjši stolček.

Luknja, ki je zazijala v stropu tunela, je najverjetneje nastala zaradi obsežnega dežja na tem območju, pojasnjujejo pristojni.

FBI je objavil posnetke iz tunela in pozval ljudi, da jim sporočijo kakršnokoli informacijo, ki bi jih pripeljala do storilcev.