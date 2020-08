Luknja v zakonu: zabave na Hrvaškem so se preselile v plavajoče klube na morju

Nekateri hrvaški gostinci pa se še vedno ne zavedajo, kako nevarne so zabave za širjenje koronavirusa. Po tem, ko so naši južni sosedje sprejeli ukrep o prepovedi delovanja nočnih klubov po polnoči, so lastniki že našli luknjo v zakonu. Zabave so s kopnega preselili na morje. Turistične ladjice namreč niso registrirane kot gostinski objekt, ukrep pa tako zanje ne velja in zato se lahko v plavajočih klubih zabave odvijajo dolgo v noč.