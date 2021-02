Luknje, ki so nastale po potresu, so začele 'požirati' hiše

Najprej je nastalo okoli 30 vrtač s toplo vodo, potem še 20, zdaj naj bi jih bilo že 88, piše 24sata.hr o situaciji v kraju Mečenčani. Gre za kraj z okoli 220 prebivalci v okolici Petrinje, ki je bila v potresu najbolj prizadeta.

A takrat so prebivalci, ki se niso znašli v samem epicentru potresa, menili, da so jo dobro odnesli. Mesec dni po potresu so povsem drugačnega mnenja. Luknje, ki so nastale, se širijo in vsaj ena grozi, da bo pogoltnila celo družinsko hišo.

V eni od takšnih lukenj je že končal del hiše, v kateri pa na srečo ni živel nihče.

"Vse skupaj je neverjetno. Najprej sem opazil, da se je podrl del zidu, šele, ko sem prišel bližje, sem videl razsežnosti luknje. Ko smo odstranili grmovje, smo videli, da je pod polovico hiše velika luknja. Še dobro, da tukaj ne živi nihče več, potem ko so lastniki umrli,"je za 24sata.hr dejal Josip Ugljarević.

V kraju so ogorčeni predvsem na odzivom oblasti, saj je jasno, da imajo veliko težavo, a doslej pri pristojnih niso našli nobene opore. Prebivalci pravijo - kako bodo imeli načrt za nas, če pa ga nimajo niti za Petrinjo ali Glino.

"Vse skupaj je strašno. Povsod je polno lukenj. Še pred vrati poslopja se je odprla ena velika luknja," je dejala 78-letna Nevenka Tomašević, ki ne sme več domov. Zavetje je našla pri sosedih, ki živijo v ZDA in so družini ponudili streho nad glavo v svoji prazni hiši.

Luknja pred njenim objektom je velika kakšnih 20 metrov. Skupaj naj bi bilo v kraju okoli 88 lukenj, a domačini pravijo, da se vsak dan pojavi še kakšna.

Pojavljajo se celo ugibanja, kako stabilen je teren ob šoli, kamor so pripeljali bivalne zabojnike, da bi tja evakuirali ljudi.

Številni že vse od potresa niso mirno spali. "Grozno je, ko odpreš vrata, zemlja pred stopnicami pa se seseda. Vzela sem samo najbolj nujno in šla k sosedom," je povedala še ena od domačink, ki je prav tako računala na več pomoči pristojnih.

Nihče ni prišel, vprašal, če kaj potrebujemo, samo prostovoljci, pravijo domačini, ki menijo, da bi bili brez pomoči prostovoljcev še v večjih težavah.

Na občini so novinarjem povedali, da ne vedo, koliko meščanov zaradi vdiranja tal nima več strehe nad glavo, saj da naj bi nad vsem skupaj bdela civilna zaščita. Dodali so, da so na terenu geodeti, a da podatkov o tem, kaj so doslej ugotovili, prav tako nimajo, poleg tega pa so v takšni situaciji tako ali tako nemočni, saj imajo majhen proračun. Sicer pa naj ne bi prejemali prošenj meščanov.

Ljudje medtem ugotavljajo, da se bodo morali znajti po svoje. Trenutno je predvsem veliko strahu. Številne je strah odstreti okna, saj se bojijo, kaj bodo videli na svojem dvorišču. V kraju je le še 218 ljudi in vse več je tistih, ki menijo, da bodo Mečenčani kmalu postali mesto duhov. Odgovora, kako se spopasti z luknjami, namreč nima nihče. Strokovnjaki menijo, da jih nima smisla zasipavati.