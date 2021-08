Dončić dobil obisk iz Dallasa: kakšni so njihovi prvi vtisi o Sloveniji?

To se seveda ne more zgoditi brez lastnika Dallasa Marca Cubana, prispela pa sta tudi svetovalec in nekdanji član kluba, Dirk Nowitzki in glavni trener, Jason Kidd. Prav njiju smo tudi ujeli v središču Ljubljane, v restavraciji s tipično slovensko hrano. In če Nowitzki ni želel odgovarjati na vprašanja o namenu obiska, je priznal, da slovenskega piva ni spil, ampak samo vodo, saj alkohola ne pije.