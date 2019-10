Luksuzne nepremičnine: za kvadratni meter kar 10 tisoč evrov

In tudi cene za luksuzna stanovanja, ki še niso zgrajena, gredo v nebo. Čeprav je na Gosposvetski cesti še vedno gradbena jama pa naj bi v prihodnjih letih na voljo 127 stanovanj v vili in palači Schellenburg, točna cena še ni določena, na kvadratni meter naj bi se okvirno gibala med 5.500 in 8 tisoč evrov. Cene sicer vključujejo tudi opremo, saj bodo lahko kupci izbrali material in barvo notranje opreme.

Še dražji naj bi bil kvadratni meter v Zlati hiši oziroma Dalmatinki. Kvadratni meter naj bi ponujali za med 8 in 10 tisočakov. In če so cene visoke, je povpraševanje še višje, saj ponudbe prestižnih stanovanj praktično ni.

"Se prodaja tudi že v naprej, vsekakor pa ne vse nepremičnine v stavbi, nekje 30 %, mogoče polovica," pojasnjuje Nejc Mlakar iz Mesta nepremičnin. "Ko dejansko pride projekt na trg, ko se vidijo tlorisi, ko se vidi dejansko materiali, vse kar dejansko kupiš in ceno, takrat se dejansko vidi koliko je realnega povpraševanja."



Okoli 30 odstotkov med kupci je tujcev, prevladujejo Rusi. Zahteve pa: vrhunski materiali, terase, lepi razgledi in odlična lokacija. "Poleg centra, je recimo Trnovo, Mirje, Kodeljevo."



Prihodnost nepremičninskega trga v Ljubljani so tako prav luksuzne nepremičnine, pravi Mlakar. A dejstvo je, da se za do 10 tisočakov na kvadratni meter proda le peščica stanovanj, investitorji pa morajo potem kdaj cene spustiti za polovico.