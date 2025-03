Kdo v Sloveniji si lahko privošči luksuzni avto za 300.000 evrov?

Ste vedeli, da Slovenci v primerjavi z drugimi državami Evropske unije namenimo največji delež osebnega ali družinskega proračuna za avtomobile? Medtem ko se cena povprečnega vozila na slovenskih cestah giblje med 30.000 in 50.000 evrov, si nekateri lahko privoščijo avtomobile, dražje od novega stanovanja. V letu 2024 so Slovenci za luksuzna vozila, katerih cena presega 100.000 evrov, skupaj namenili okoli 100 milijonov evrov. Med kupci dražjih avtomobilov je skoraj 60 odstotkov pravnih oseb in manj kot sedem odstotkov žensk.