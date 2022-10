Lula da Silva zmagal v drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji

Brazilija je v drugem krogu predsedniških volitev zavila v levo. Po burni kampanji in zelo tesnem izidu je skrajnega desničarja Bolsonara premagal novi-stari predsednik Lula da Silva. Največjo južnoameriško državo je 77-letni Lula da Silva vodil že med letoma 2003 in 2010. Takrat je položaj predsednika zapustil kot eden najbolj priljubljenih voditeljev v zgodovini države, kar se je kmalu spremenilo, saj je bil sedem let kasneje obsojen zaradi pranja denarja in korupcije. Kljub vsemu so mu podporniki, kot kaže, ostali zvesti, ob njegovi zmagi jih je na tisoče zasedlo ulice Sao Paola in Ria de Janeira.