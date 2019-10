Mačka se je skrila v kovček, odkrili so jo šele varnostniki

Par je torbo imel prazno, saj so iz New Yorka želeli prinesti spominke in darila, toda Candy, ena od njihovih treh mačk, se je odločila, da brez nje ne gredo nikamor. "Bili smo popolnoma šokirani," je dejal Nick. "Pred odhodom na letališče se je očitno skrila v torbo, na poti pa je sploh nismo slišali,"je poročal Independent. Par je vedel, da je nekaj narobe, ko so ju odpeljali v sobo za zaslišanje. "Varnostniki na letališču so bili zelo zmedeni in so nas večkrat vprašali, potem ko je šla skozi optični bralnik, ali je torba naša," je povedal Nick.