Macron bo Trumpu podaril novo drevo

"Poslal bom drugo, to ni drama," je dejal francoski predsednik. Pri tem pa se je pošalil, da"ubogo drevo ni preživelo, ker je bilo očitno podvrženo strožjemu režimu".

Ta teden se je izvedelo, da se je posušil hrast, ki sta ga lani na travniku pred Belo hišo v znak prijateljstva med narodoma posadila Donald Trump in Emmanuel Macron. Hrast je Macron ob obisku v ZDA pripeljal iz Francije. Drevo so kasneje odstranili in ga dali v obvezno karanteno, kjer je "umrlo".

Francoski mediji so pisali, da bi lahko bila usoda drevesa prispodoba za slabšanje odnosov med ZDA in Evropo ter med predsednikoma, ki so se od Macronovega obiska v ZDA precej ohladili.

Macron je bil v pogovoru za SRF kritičen, da nekateri vidijo simboliko, kjer je ni. "Ne more se videti simbola v nečem, kjer ga ni,"je dodal. Simbol je bil po njegovem besedah, da sta s predsednikom skupaj posadila drevo, povzemajo nemški mediji.