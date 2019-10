Macron: EU se bo o dogovoru glede brexita odločila do konca tedna

EU se bo do konca tedna odločila, ali je možen dogovor o brexitu, ki upošteva temeljna načela unije, je francoski predsednik Emmanuel Macron v nedeljo zvečer po telefonu dejal britanskemu premierju Borisu Johnsonu po poročanju britanskih in francoskih medijev.

Johnson, ki je konec tedna imel telefonske pogovore z več voditelji EU, je Macrona opozoril, da v uniji ne bi smeli začeti misliti, da bo glede brexita prišlo do zamude in bo izstop Združenega kraljestva preložen na datum po 31. oktobru. Britanska zakonodaja sicer Johnsona zavezuje, da zaprosi za podaljšanje, če ne bo dogovora do 19. oktobra.