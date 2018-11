Macron in Merklova odkrila sporočilo sprave

Položili so jo zraven table iz 1. svetovne vojne, na kateri piše, da "je tu 11. novembra 1918 umrl kriminalni ponos nemškega imperija, ki so ga premagali svobodni ljudje, ki jih je hotel zasužnjiti".

Na odkriti spominski tabli v francoščini in nemščini piše, da sta ob stoletnici premirja 11. novembra 1918 predsednik Francije Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel "znova potrdila vrednote francosko-nemške sprave v službi Evrope in miru".

Tablo sta odkrila v kraju Rhetondes na vzhodu Francije, kjer se je Nemčija po več kot štiriletni vojni ob zori 11. novembra 1918 uradno predala. Predstavniki zmagovite sile antante in poražene Nemčije so tu v vagonu v gozdu blizu Compiegna podpisali premirje, ki je začelo veljati isti dan ob 11. uri. S tem se je končala prva svetovna vojna, ki je zahtevala več kot 17 milijonov življenj.

Preden sta položila venec na spomenik sta se kratko objela, nato pa tako kot ostali prisluhnila vojaškim trobentam in himnam obeh držav. Otroški zbor je to francosko-nemško slovesnost ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne končal s pesmijo v čast miru.

Slovesnost je bila zelo simbolna, saj je poudarila tesne vezi med državama, ki sta se spopadali v treh vojnah od leta 1870 in 1945, sedaj pa veljata za steber miru v Zahodni Evropi.

To je bilo tudi prvič po koncu druge svetovne vojne leta 1945, da je kak predsednik nemške vlade obiskal ta kraj podpisa premirja.

Kraj ima simbolen pomen tudi zato, ker ga je nacistični vodja Adolf Hitler izbral za podpis predaje Francije 22. junija 1940 ob začetkih druge svetovne vojne.

Macron in Merklova sta po slovesnosti odpotovala v Pariz, kjer bo v nedeljo potekala osrednja svetovna slovesnost ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne. Udeležili se je bodo številni predsedniki držav in vlad, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor, predsednik ZDA Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. Macron je na slovesnost v Pariz sicer povabil voditelje držav in vlad 84 držav ter vodilne predstavnike osrednjih mednarodnih organizacij.