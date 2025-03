Macron in Trump enotna, da se mora vojna v Ukrajini končati, ne pa, kako

Ukrajina in Rusija bi lahko premirje sklenili v prihodnjih tednih, toda mir ne sme biti predaja Kijeva in mora vključevati ustrezna varnostna zagotovila Ukrajini, je dejal francoski predsednik Macron, ki se je v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom. Ob tem je Macron poudaril, da Evropa ostaja trdna v svoji podpori Ukrajini in zavrnil namige o morebitnem popuščanju pritiskom Moskve. Trump je medtem nadaljeval z zagovarjanjem svoje vizije evropskih mirovnih sil kljub jasnim nasprotovanjem iz Kremlja.