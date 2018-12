Macron bo po pogovorih o ukrepih nagovoril državljane

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo ob 10. uri sprejel predsednika senata Gerarda Larchera , predsednika narodne skupščine Richarda Ferranda , predsednika Sveta za gospodarstvo, okolje in družbo Patricka Bernasconija , predstavnike lokalnih oblasti, reprezentativnih zvez sindikatov ter delodajalskih združenj, so v nedeljo sporočili iz Elizejske palače.

Pariške oblasti so sicer sporočile, da je bila na sobotnih protestih povzročena večja gospodarska škoda kot na tistih v soboto 1. decembra, ko so med drugim protestniki poškodovali Slavolok zmage. Iz varnosti so bile namreč tokrat zaprte številne trgovine, in to v času prednovoletnih nakupov. Protesti so bili tudi bolj razpršeni, tako da je bilo več krajev v prestolnici tarča nasilja, je za radio France Interpovedal namestnik županje Emmanuel Gregoire.

Okrepljena policijska prisotnost – po državi jih je bilo skoraj 90.000, v Parizu pa 8000 in prvič tudi 14 oklepnih vozil –- je preprečila razširitev nasilja, ki se je začelo preteklo soboto, ko je bilo ranjenih več kot 280 policistov. To soboto je bilo ranjenih skupno 179 ljudi, med njimi 17 policistov.

Francoski premier Edouard Philippe je v nedeljo sporočil, da bo Macron na začetku tega tedna predstavil ukrepe, ki bi vodili v dialog s protestniki. Ocenil je, da je napočil čas za dialog in da je treba znova stkati nacionalno enotnost.

Čeprav je vlada izpolnila prvotno zahtevo protestnikov in sporočila, da leta 2019 ne bo zvišala trošarin na gorivo, so ti svoje zahteve razširili, tako da zdaj protestirajo proti visokim stroškom življenja in gospodarskim reformam predsednika Macrona, ki po njihovem mnenju koristijo samo podjetjem. Pozivajo ga k odstopu.