Macron pohvalil gasilce: Bili ste odličen primer tega, kar bi morali biti

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Elizejski palači pripravil slovesnost za okoli 300 ljudi, ki so sodelovali v prizadevanjih za rešitev ene največjih francoskih znamenitosti - 250 gasilcev iz Pariza in pariške regije, policiste ter predstavnike Rdečega križa in civilne zaščite. "Država in ves svet sta nas gledala in bili ste vzorni," je v govoru dejal francoski predsednik. "Bili ste odličen primer tega, kar bi morali biti," je dodal. Francoski predsednik je v Elizejski palači sprejel gasilce, ki so gasili Notre-Dame. FOTO: AP Macron je že v ponedeljek v nagovoru državljanov pohvalil gasilce in jih označil za junake. Ob tem je izrazil željo, da bi katedralo Notre-Dame obnovili v petih letih, sodržavljane pa pozval k ukrepanju. "Katedralo bomo obnovili, da bo še lepša. Želim, da bi to storili v petih letih," je povedal v televizijskem nagovoru. "Sinoči smo v Parizu videli, da se lahko mobiliziramo, poenotimo za zmago. V naši zgodovini smo gradili mesta, pristanišča, cerkve (...) vsakič smo jih obnovili," je še poudaril. "Ukrepajmo in uspeli bomo," je francoski predsednik pozval sodržavljane. Okoli 300 ljudem je dejal, da so bili vzorni. FOTO: AP Bodo postavili začasno leseno katedralo? Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da so načrti, da bi Notre-Dame obnovili v petih letih, morda nekoliko preveč ambiciozni. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Je pa rektor katedrale Patrick Chauvetza novičarski kanal C-Newsdejal, da bi pred katedralo lahko postavili začasno leseno katedralo, dokler bodo v znameniti cerkvi potekala obnovitvena dela. Po njegovih besedah se je pariška županja Anne Hidalgo strinjala, da bi mestne oblasti lahko posodile del trga pred notredamsko katedralo za postavitev začasnega objekta. Francoski minister za kulturo Franck Riester je potrdil, da so govorili o možnosti postavitve začasnega objekta, vendar odločitev še ni bila sprejeta. Po njegovih besedah bi bila začasna katedrala "prostor sprejema, prostor, kjer bodo verniki lahko molili". Izrazil je tudi upanje, da bo notredamsko katedralo možno znova obiskati, še preden bo končana obnova. Kot je znano, je v požaru zgorelo celotno ostrešje gotske cerkve, uničen je tudi 93-metrski stolpič, na nekaterih delih se je porušil obokan strop. FOTO: AP