Macron: Nič ne upravičuje onečastitve Slavoloka zmage

Na ulicah francoskih mest se je na t.i. protestih rumenih jopičev zbralo okoli 75.000 ljudi, ki že tedne protestirajo proti visokim cenam goriva. V Parizu pa so izbruhnili tudi izgredi, v katerih so se protestniki spopadli s policisti, zažigali smetnjake, avtomobile in razbijala okna na lokalih.

Policija je aretirala najmanj 205 protestnikov. Poškodovanih je bilo 92 ljudi, od tega 14 policistov. Nekaj aretacij in poškodovanih so sicer zabeležili tudi v drugih mestih.

"Ti, ki so odgovorni za to nasilje, ne želijo sprememb. Ne želijo si izboljšanja, želijo kaos. Izdali so cilje, za katere pravijo, da se borijo, in s katerimi manipulirajo,"je še dejal francoski predsednik in zatrdil, da bodo izgrednike identificirali in pripeljali pred roko pravice.