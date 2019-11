Macron o Bosni kot tempirani bombi, v Sarajevu besni

Predsedujoči predsedstvu BiH Željko Komšić je zaradi izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da je BiH zaradi vračanja džihadistov "tempirana bomba", na pogovor poklical francoskega veleposlanika v Sarajevu Guillaumea Roussona.

Macron je v pogovoru za četrtkovo izdajo tednika The Economist med drugim dejal, da ga na Zahodnem Balkanu najbolj skrbijo razmere v BiH. "Tempirana bomba, ki tiktaka blizu Hrvaške (članice EU) in ki se sooča s problemom vračanja džihadistov, je Bosna in Hercegovina," je dejal. Željko Komšić je francoskemu veleposlaniku, ki ga je pozval na pogovor, predstavil natančne podatke o številu državljanov BiH, ki so so se na strani skrajne skupine Islamska država (IS) borili v Siriji in Iraku ter o številu tistih, ki naj bi se vrnili v BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Francoski predsednik je izrazil skrb nad razmerami v BiH. FOTO: AP

Ob tem je izpostavil, da BiH"uspešno sodeluje v boju proti terorizmu in ekstremizmu, o čemer pričajo tudi ocene partnerskih držav", so sporočili iz urada Komšića, sicer hrvaškega člana predsedstva BiH. Kot povsem neutemeljeno je Macronovo izjavo označil tudi bošnjaški član predsedstva Šefik Džaferović. Meni, da si "nekatere nazadnjaške politične sile v BiH in okolici želijo, da bi imela BiH tovrstne probleme", da bi lahko uresničile svoje "nedopustne in nedovoljene cilje", vendar pa "na njihovo žalost temu ni tako". Srbski član predsedstva Milorad Dodik pa je pozdravil stališče Macrona, češ da je objavil resnico o BiH, zaradi razglašanja katere je bil sam večkrat deležen kritik mednarodne skupnosti. Meni, da je Zahod leta opogumljal "sarajevske hegemonistične in centralistične kroge", kar je privedlo do spodkopavanja daytonske ureditve države in njenega zdrsa v "islamistični ekstremizem". Komšićevo odločitev za poziv francoskemu veleposlaniku na pogovor je označil za "tiščanje glave v pesek".

Milorad Dodik je stališče Macrona izkoristil za utemeljevanje svojih stališč glede islamističnega ekstremizma v BiH. FOTO: AP