Na največjem afriškem otoku, Madagaskarju, je zaradi pomanjkanja hrane podhranjenih okoli 30 tisoč ljudi, številni pa so za to, da sploh preživijo, prisiljeni jesti žuželke, ker drugega nimajo. Združeni narodi opozarjajo, da gre za prvo lakoto, ki so jo povzročile izključno podnebne spremembe.