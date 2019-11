51-letna starša pogrešane Madeleine McCann Kate in Gerry sta v soboto zvečer obiskala eno od restavracij v Glasgowu. Neznanec ju je fotografiral, kako krožnika s hrano neseta do svoje mize, nato pa na Facebooku objavil fotografijo s pripisom: "Mami in očka sta bližje, kot sem mislila".

Fotografijo je bila objavljena na lažnem profilu. Objava je povzročila nemalo razburjenja med ostalimi uporabniki Facebooka, češ da se na neprimeren in žaljiv način naročuje iz staršev deklice, ki je pogrešana že 12 let.

"Deklica je morda mrtva, ti pa se tako grdo norčuješ in izmišljuješ stvari," je napisala ena izmed uporabnic družbenega omrežja. Spet drugi je zapisal, da ne upa niti pomisliti na to, kaj vse je deklica doživela in ali je sploh že živa.