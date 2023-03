Urbanova mama v Španiji združila strokovnjake, ki mu želijo pomagati

Dečka Urbana Miroševiča in njegova starša Slovenija že dobro pozna. Njegova mama Špela je izjemna ženska, saj je mati treh otrok, ki poleg redne službe vodi tudi fundacijo CTNNB1. To je oznaka sindroma redke bolezni, ki jo ima Urban. Ob materinskem dnevu so matere, kot so Špela in druge, ki brezpogojno skrbijo za hudo bolne otroke, lahko vzor vsem. Špela Miroševič je v boju za svojega otroka povezala slovensko in svetovno znanje z namenom razvoja genske terapije, ki bo pomagala Urbanu in ostalim otrokom.

