Maduro se še naprej oklepa oblasti, samooklicani začasni predsednik mu predlaga pomilostitev

Politični krizi v Venezueli ni videti konca. Medtem ko se predsednik Nicolas Maduro z vsemi močmi oklepa oblasti, opozicijski voditelj, samooklicani začasni predsednik države Juan Guaido, predlaga pomilostitev, če bi se Maduro umaknil z oblasti.

Politična kriza v Venezueli se nadaljuje. Potem ko je aktualni predsednik Venezuele Nicolas Maduro svojim diplomatom ukazal, da se v 72 urah umaknejo iz ZDA, je State Department nato v četrtek vsemu nenujnemu diplomatskemu osebju naročil, naj zapustijo Venezuelo, a veleposlaništvo ostaja odprto še naprej. Državi sicer že dolga leta nimata veleposlanikov, vendar pa sta veleposlaništvi v prestolnici kljub temu še naprej delovali. Maduro torej navkljub pretresom v zadnjih dneh ostaja na oblasti, ob tem pa ohranja podporo vojske. Medtem v mednarodni javnosti odmeva intervju opozicijskega voditelja Juana Guaida, ki se je v sredo na protestih razglasil za začasnega predsednika Venezuele, za špansko govoroče televizijo Univision.

Nicolas Maduro se z vsemi močmi oklepa oblasti. FOTO: AP

Trenutno se vodja opozicije že obnaša kot predsednik države, saj je ZDA uradno zaprosil za pomoč v hrani in zdravilih, saj je država sooča z dva milijona odstotno inflacijo in humanitarno krizo. Da bi končal politično krizo v državi, se je po pomoč obrnil na vse sektorje v državi, vključno z vojsko, ki za zdaj še trdno stoji ob predsedniku Maduru. Ob tem je izjavil, da bo predlagal amnestijo za Madura, če se sam odpove oblasti, in dodal, da je pomilostitev odigrala zelo pomembno vlogo v procesu demokratične tranzicije oblasti v Čilu."Ko bo prišel trenutek, bomo preučili te možnosti. Omenjene amnestije so na mizi za vse tiste, ki so pripravljeni na obnovo ustavnega reda," je dejal. Guaido se je med drugim zavzel tudi za čimprejšnje svobodne volitve, s pomočjo katerih bi po njegovem rešili krizne razmere.

Med prvimi, ki so Guaidu izrekli podporo, so bile prav ZDA, poleg njih pa tudi več kot deset držav Latinske amerike, Kanada in Združeno kraljestvo. Podporo opozicijskemu voditelju in pobudniku protestov proti Manduru je obsodila Rusija z argumentom, da kršijo mednarodno pravo in da gredo naravnost po "poti do prelivanja krvi".

Ameriški Predsednik Trump je povedal, da so glede končne odločitve ustavitve politične krize še vedno"na mizi vse možnosti". Ameriški zunanji minister Mike Pompeo pa je medtem povedal, da so ZDA že predlagale, da se bi v soboto dopoldne na temo Venezuele sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na sestanku Organizacije ameriških držav (OAS) je v četrtek Madurovo vladanje označil kot nemoralno in "nedemokratično do svojega bistva".Venezuele trenutno na dnevnem redu odprtega zasedanja Varnostnega sveta ni, za uvrstitev nanj pa je potrebno soglasje devetih članic 15-članskega Varnostnega sveta. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je izrazil mnenje, da taka seja ni potrebna.

Mike Pompeo je naznanil, da bi na temo Venezuele razpravljal tudi Varnostni svet ZN na odprtem zasedanju v soboto. FOTO: AP

Medtem pa je svetovalec za nacionalno varnost John Bolton novinarjem razkril, da Trumpova administracija dela na načrtu za zagotovitev finančnih sredstev vodji opozicije Guaidu. Se obetajo nove sankcije? ZDA so sicer v zadnjih dveh letih že uvedle številne sankcije, usmerjene proti Madurovi vladi, med drugim so Venezueli omejile dostop do ameriških dolžniških trgov in blokirale poslovanje s tistimi, ki so vključeni v trgovino z zlatom. Ampak do sedaj Trumpova administracija ni sprejela neposrednih ukrepov glede uvoza nafte, ki Venezueli predstavlja glavni finančni vir. Analitiki ocenjujejo, da bi lahko imele tovrstne sankcije omejen učinek na Madurov režim, saj bi ta naftne pošiljke preprosto preusmeril svojim zaveznikom, kot sta Kitajska in Rusija.