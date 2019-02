Maduru se izteka ultimat Evrope za razpis volitev

Rok za razpis volitev so Nicolasu Maduru prejšnjo soboto postavile Velika Britanija, Francija, Nemčija in Španija, medtem pa so se pozivu pridružile še Portugalska, Nizozemska, Belgija in Avstrija.

Zaradi nedemokratičnih volitev mu odrekajo legitimnost položaja, priznavajo legitimnost parlamentu na čelu s predsednikom Juanom Guaidojem in pričakujejo razpis predsedniških volitev, ki bodo omogočile čimprejšnjo vzpostavitev demokratično izvoljene oblasti.

Maduro je ultimat zavrnil že sredi tedna, a izrazil pripravljenost na pogajanja z opozicijo. V soboto je sicer nakazal, da podpira zamisel o predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bi bile še letos. A v nedeljskem intervjuju za špansko televizijo La Sexta je dejal, da "ne sprejema ultimata od nikogar" in da zahtev evropskih držav ne bo izpolnil.

V Parizu so ga v nedeljo opozorili, da Evropa misli resno. "Če se gospod Maduro do izteka večera ne bo zavezal k organizaciji volitev, bomo priznali gospoda Guaidoja kot tistega, ki ima pooblastila, da jih namesto njega organizira. In imeli ga bomo za začasnega predsednika do volitev," je dejala francoska ministrica za evropske zadeve Natalie Loiseau.

Maduro je sicer v omenjenem intervjuju posvaril pred izbruhom državljanske vojne v državi. To je po njegovem mnenju odvisno od "norosti in agresivnosti" ZDA in njihovih zaveznic.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer medtem res opozoril, da vojaškega posredovanja v Venezueli ne izključuje.