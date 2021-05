Madžari v cepilno kampanjo vključili razvijalce računalniških iger in modno podjetje

Kljub pandemiji pa se svet vrti naprej. Bolj podjetni posamezniki so tako tudi v cepivu prepoznali poslovno priložnost, hkrati pa s svojimi izdelki ljudi spodbujajo k cepljenju proti covidu-19. Madžari so prvi razvili videoigro, pri kateri mora možicelj z masko uničiti čim več virusov, nagrada pa so cepiva oziroma točke za popust pri nakupu oblačil madžarske modne hiše. Cepiva so navdihnila tudi gostinca iz Zagreba, ki je ponudbo obogatil z novimi koktajli, seveda povsem primernimi za obdobje pandemije.

