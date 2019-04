Madžarka umorila in razkosala sina znanega dunajskega zdravnika

A načrt naj bi jima spodletel, zato naj bi deloma razkrojeno truplo zapakirali v več vreč za smeti in jih odvrgli v namakalni kanal v kraju okoli 350 kilometrov od Dunaja. Mesec dni kasneje naj bi eno od rok med kolesarjenjem odkrila skupina dečkov.

Madžarka naj bi nato umorjenemu odrezala glavo, roke in noge, razkosano truplo pa zapakirala v kovčke ter ga z najetim avtomobilom odpeljala v domovino. Tam ga je zaupala materi, s katero sta se skupaj domislili, da bosta truplo uničili s solno kislino, ki sta si jo priskrbeli v trgovini z gradbenim materialom.

Preiskovalci so hitro prišli na sled 27-letnici, ki je dejanje priznala.

Poleg kosov trupla so bile tudi brisače iz dunajskega hotela, 32-letnika pa so policisti s pomočjo Europola uspeli hitro identificirati zaradi tetovaže škorpijona na delu trupla. Poleg tega se je preiskovalcem oglasil prodajalec solne kisline. Preiskovalci so tako hitro prišli na sled 27-letnici, ki je dejanje priznala, je še poročal časnik Heute.

Tudi v Avstriji so uvedli preiskavo dogodka, a podrobnosti oblastem niso znane. Kot so povedali na avstrijskem tožilstvu, ni jasno, kje bodo 27-letnici sodili, bi pa lahko primer še naprej ostal v rokah Madžarske. Osumljenka je namreč madžarska državljanka, na madžarskih tleh so pa bila prav tako zagrešena nekatera kazniva dejanja.