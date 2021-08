Madžarska in Nemčija že cepita s tretjim, poživitvenim odmerkom

Vedno več držav se pred jesenjo v strahu pred zelo nalezljivo delta različico koronavirusa odloča za novo cepilno strategijo: državljanom ponujajo tretji, poživitveni odmerek. Kot prva evropska država je v nedeljo s tretjim odmerkom začela svoje državljane cepiti Madžarska, v ponedeljek so se podobno odločili tudi Nemci. Že septembra se bodo lahko s poživitvenim odmerkom cepili tisti z oslabljenim imunskim sistemom, ranljivi in upokojenci. Kaj pa Slovenija? Bomo pri nas ubrali enako strategijo? In kaj se bo zgodilo s statusom cepljenih, ki so cepivo prejeli med prvimi? Ta namreč pri nas velja le devet mesecev, kar pomeni, da jim poteče že prihodnji mesec.

