Madžarska in Poljska blokirali sprejem ključnega dela svežnja za okrevanje po pandemiji

V Bruslju se bojijo velike katastrofe: je kar 1824 milijard evropskega proračuna in svežnja za obnovo po pandemiji ogroženih? Madžarska in Poljska, ki sta največji neto prejemnici evropskega denarja, sta namreč blokirali sprejem ključnega dela svežnja, in sicer zaradi pogoja spoštovanja vladavine prava. Slovenija, ki je obe državi na julijskih pogajanjih o proračunu podprla, se tokrat drži bolj ob strani, so pa v zrak skočili najvišji politiki Evropske ljudske stranke, ki sporočajo - tisti, ki spoštuje vladavino prava, se nima česa bati.