Madžarska na meji s Srbijo odkrila dva predora in ujela 44 migrantov

Prvi predor pri kraju Asotthalom je bil dolg 34 metrov, drugi pri kraju Csikeria pa 21,7 metra - skozi slednjega se po navedbah madžarske policije ni uspelo prebiti nikomur. Oba predora naj bi bila izkopana nedavno.

Predora sta bila izkopana na roke, brez podpornih stebrov, in sta tako ogrožala življenje tistih, ki so ju uporabljali, je madžarsko policijo povzela AFP. Še posebno skrb naj bi graditelji posvetili prikrivanju vhodov in izhodov, ki so bili zakriti z grmovjem.