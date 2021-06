Nam bo uspelo doseči 60-odstotno precepljenost?

Do zdaj je po vladnih podatkih, ki zajemajo samo starejše od 18 let, dva odmerka prejelo dobrih 24 odstotkov, medtem ko so podatki NIJZ, ki upošteva precepljenost celotne populacije, nižji - 19,9 odstotka Slovencev je bilo cepljenih z drugim odmerkom. Skupaj z madžarskim darilom naj bi imeli zdaj za mesec junij na voljo okoli 900 tisoč odmerkov cepiva. Nam bo torej uspelo doseči 60-odstotno precepljenost?

