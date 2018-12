Aretirali novo izbranega šefa sicilske mafije

Obtoženi so izsiljevanja, nezakonitega posedovanja orožja, požigov, mafijskega združevanja in drugih kriminalnih dejanj.

Italijanski karabinjerji so v operaciji na Siciliji aretirali novo izbranega šefa izvršnega organa sicilske mafije, palermske pokrajinske komisije, 80-letnega Settima Minea , poleg njega pa še 45 drugih osumljencev, so danes sporočile oblasti.

Za najbolj znanega dejavnega botra sicilske mafije velja Matteo Messina Denaro , ki pa ni iz Palerma in tudi ni bil del tokratnih aretacij. Na begu je od leta 1993 in ni jasno, ali ima Messina Denaro pod nadzorom celotno Coso Nostro, katere baza ostaja v Palermu.

Uradno je Mineo delal kot draguljar, prijeli pa so ga potem, ko so preiskovalci maja letos ugotovili, da je predsedoval prvemu zasedanju omenjene palermske komisije v zadnjih 25 letih. Za pristojne oblasti je to bil svež poskus Cose Nostre, da okrepi svojo moč.

Torinski tožilec kritično nad Salvinija zaradi objav na Twitterju

Na mafijske aretacije se je na Twitterju odzval tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki si je zaradi tega zaslužil grajo glavnega tožilca v Torinu Armanda Spatara. Salvini, ki je velik uporabnik družbenih omrežij, je tako tvitnil o policijskem pregonu mafije na Siciliji in "o aretaciji drugih 15 nigerijskih mafijcev v Torinu". Tožilec je Salvinija okrcal, da je s tem ogrozil policijsko operacijo, poroča AFP.

Spataro je pojasnil, da obstaja 15 pripornih nalogov, da pa vsi niso povezani z mafijskimi zločini in da predvsem niso aretirali še vseh osumljencev, saj nekatere še vedno iščejo. Dodal je, da policija običajno počaka na zeleno luč tožilstva, preden objavi podrobnosti operacije.

"V prihodnosti bi bilo bolje, če notranji minister ne bi objavljal tovrstnih sporočil ali pa bi se vsaj pozanimal, da ne bi ogrozil operacije v teku," je bil kritičen tožilec.

Salvini se je nemudoma odzval in dejal, da so "neobičajne trditve, da bi lahko notranji minister škodil preiskavi in ogrozil aretacije".

"Če me direktor policije ob 7.22 seznani z operacijami proti mafiji in organiziranemu kriminalu, kar redno počne, nimam zadržkov in sem počaščen, da se lahko policiji zahvalim in ji čestitam," je menil italijanski notranji minister, ki je Spataru tudi zaželel "zelo mirno upokojitev v prihodnosti".