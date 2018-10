Iz katedrale skušali ukrasti Magno Carto

Magna carta libertatum oziroma Velika listina svoboščin je dokument iz leta 1215, z njo pa se je britanski monarh odrekel nekaterim pravic am in se strinjal, da njegovo voljo lahko omejujejo zakoni. Gre za prvi dokument, ki je jasno veleval, da noben človek, niti kralj, ni nad zakonom. Listina je prav tako zagotavljala nekatere politične svoboščine, danes pa velja za dokument, ki je v dolgem zgodovinskem procesu pripeljal do vladavine prava. Med drugim je v njej zapisano, da imajo vsi svobodni ljudje pravic o do poštenega sojenja.

Storilca so že aretirali, njegovega imena pa javnosti še niso razkrili. V katedrali so se v izjavi za javnost zahvalili vsem, ki so se "hitro in učinkoviti soočili s položajem," ter dodali, da kopija listine zaenkrat ne bo na ogled obiskovalcem, povzema CNN.

Listina je nastala zaradi nestrinjanja med kraljem Ivanom brez zemlje in njegovimi plemiči, predvsem glede vprašanja kraljevih pravic. Baroni so se uprli in marca istega leta zavzeli London. Sledila so pogajanja, katerih rezultat je Magna Carta. Plemiči so obnovili zaprisego zvestobe kralju Ivanu 19. junija v zameno za podeljene pravice in svoboščine.

Kopije Magne Carte so bile po pričevanju sodobnikov razposlane po vsem kraljestvu, njihovo točno število sicer ni znano. Do danes pa so se ohranile štiri originalne kopije Velike listine svoboščin, med njimi en izvod hrani katedrala v Salisburyju, dva izvoda hrani Britanska knjižnica, en izvod pa katedrala Lincoln.