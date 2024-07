Magnifico v primeru prepovedi koncerta v Tivoliju napoveduje tožbo

Koncert "Pridi nocoj" 31. avgusta bo, in borili se bomo do konca za to, da bo v Tivoliju, danes znova napovedujejo organizatorji koncerta s pevcem Magnificom na čelu. A se obenem že pripravljajo na plan B. To je Bežigrajski stadion, tudi postopke za izvedbo koncerta tam so že začeli. A to še zdaleč ne pomeni, da so obupali nad Tivolijem, vložili so pritožbo na ministrstvo za naravne vire in prostor, in po njihovi presoji bo tudi padla dokončna odločitev. Magnifico tako še napoveduje - če koncerta ne bomo smeli izpeljati na tivolski zelenici, bomo zoper odgovorne vložili odškodninsko tožbo.