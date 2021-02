V ožji izbor primernih dobaviteljev hitrih testov, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, so se uvrstili trije. Izbrano je bilo razvpito podjetje Majbert Pharm. Tako so prišli do še enega, eno in pol milijonskega posla s hitrimi testi. Tokrat jih bodo dobavili več kot 50 zdravstvenim zavodom, in to kljub vse več dokazom o tem, da zanesljivost v praksi ne dosega zahtev.

