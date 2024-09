Zgolj dobro leto dni po diagnozi krvnega raka 47-letnica znova v službi

Šest mesecev je trajalo, da so Majdi Hudobivnik Frantar zdravniki postavili diagnozo, ki ji je življenje obrnila na glavo. 47-letni mami treh otrok so diagnosticirali redko krvno bolezen, ki je prizadela njeno srce, zaradi česar je vsakič po zgolj nekaj korakih ostala brez sape. Kljub takšni diagnozi je Majda po dobrem letu dni spet v službi in aktivna pri svojih vsakdanjih opravilih, med drugim pa je tudi dokaz, kako učinkoviti smo pri zdravljenju krvnih rakov. In čeprav so bolnikom v Sloveniji na voljo najsodobnejše oblike zdravljenja, je vedno prostor za izboljšave, opozarjajo strokovnjaki na tem področju.