Majdičev mlin v Kranju, v katerem so leta 1893 prižgali prvo luč v Kranju in ki je pogorel, ni doživel le te tragične usode, ampak je že 32 let tudi v postopku denacionalizacije. 32 let potomci sestre in brata Marice in Demetra Majdiča namreč čakajo na vračilo stavbe v naravi, a postopek na Upravni enoti Kranj še kar ni končan. Čeprav je na državni ravni nerešenih le še 117 zadev, je Majdičev mlin očitno še ena zgodba, ki je morala prej zgoreti kot dobiti epilog.