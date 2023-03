Nesreči v Melaminu, ki je vzela sedem življenj, bi se lahko izognili

Po usodni eksploziji v Kočevju je direktor Melamina Srečko Štefančič v izjavah večkrat dejal, da je v celotnem procesu zatajil le človeški dejavnik: "Točno vemo, človeški faktor, vsa dokumentacija je bila urejena v nulo, tako da je nerazumljivo, da se kaj takega lahko zgodi pri tako nivojskem varovanju," je povedal maja lani.

Nesreči se niso mogli izogniti ali jo predvideti, so se branili tudi v pisnem obvestilu po nesreči, saj da imajo sprejete in pridobljene vse zahtevane in ustrezne varnostne certifikate: "Dogodka nismo pričakovali, pri čemer izvajamo vse potrebno, da se takšni dogodki odvrnejo, in sicer imamo v naši tovarni sprejete vse zahtevane in ustrezne varnostne ukrepe ter pridobljene vse zahtevane varnostne certifikate. Glede na navedeno se dogodku tudi nismo mogli izogniti ali ga odvrniti." A ti so bili, ugotavlja delovni inšpektorat, sprejeti le na papirju.

Luka Lukić, glavni inšpektor Inšpektorata za delo Republike Slovenije, pravi: "Melamin je varnost pri delu jemal po ključu 'papir prenese vse'. Tudi te nepravilnosti, ki so bile ugotovljene po eksploziji, kar nekaj nepravilnosti je bilo ugotovljenih že v nadzorih predhodno."

Inšpektorji so nadzirali več delov proizvodnje, prve nepravilnosti so ugotovili leta 2016. Direktor Melamina se je sicer branil, da so pomanjkljivosti takoj odpravili, pa vendar so, kot pravi Lukić, inšpektorji enake nepravilnosti ponovno odkrili leta 2021 in tudi po eksploziji: "Vse te rešitve so bile parcialne, torej je stvar bila urejena na papirju, v praksi pa ni bila implementirana. V praksi se je delalo precej po domače," še razlaga.