Makedonci po tragediji zahtevajo prevzem odgovornosti

Makedonci po tragediji, ki je vzela 59 življenj, v besu zahtevajo odgovore in prevzem odgovornosti. Kamenjanje hiše župana, ki je včeraj odstopil, je preprečil lokalni duhovnik, s kamni pa so se vseeno spravili nad občinsko stavbo. Besna množica je razdejala tudi kavarno lastnika nočnega kluba, ki je deloval na podlagi lažne nezakonite licence. V priporu je 14 osumljencev, med njimi lastnik kluba in nekdanji gospodarski minister. Več kot 70 bolnikov so odpeljali v tujino. UKC Maribor je sprejel dva bolnika, že v ponedeljek pa so v ljubljanski klinični center prepeljali dva mlajša moška s hudimi opeklinami. Oba se še vedno borita za življenje.