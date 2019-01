Makedonski parlament podprl ustavna dopolnila za spremembo imena države

Spor med Grčijo in Makedonijo o imenu slednje traja že skorajda tri desetletja, predstavlja pa glavno oviro na poti Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Pogajanja pod okriljem Združenih narodov so nato v lanskem letu prinesla rezultete s sklenitvijo prespanskega dogovora, v skladu s katerim se bo Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo, Grčija pa bo svoji sosedi odprla pot do članstva v Natu in EU.

Po sklenitvi dogovora so sicer v Makedoniji potekal številni protesti, makedonski predsednik Gjorge Ivanovpa je celo zavrnil podpis sporazuma ter dejal, da sprememba imena 'ogroža narodno identiteto'. Sledil je referendum, ki sicer ni bil pravno zavezujoč, udeležila pa se ga ni niti polovica volilnih upravičencev.