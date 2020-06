Mala Lina, ki trpi za senzornimi motnjami, potrebuje našo pomoč

Lina Šukelj je stara 5 let in pol, a se že vse od rojstva bori s kupom zdravstvenih težav in bolečinami. Kljub temu, da mala Lina izgleda povsem običajna in vesela deklica, še zdaleč ni tako. Trpi za senzornimi motnjami, zaradi česar slabo zaznava lastno telo. Njena starša iščeta rešitve, ki bi pripomogle k njeni samostojnosti. Ena takšnih terapij je z matičnimi celicami, ki pa jih naše zdravstveno zavarovanje ne krije, zato prosita za pomoč.